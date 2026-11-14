Лоши са условията за туризъм в планините

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Лоши са условията за туризъм във високите части на планините, докато в ниските части, при съобразяване с метеорологичните условия, е подходящо за разходки, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Във високите части на планините превалява и има мъгла и умерен до силен вятър. В ниските части се очаква да вали.

През изминалото денонощие от спасителната служба не са получили сигнали за инциденти.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) над планините облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд, над 1700 метра - дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. С него температурите съществено ще се понижат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 3°.