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Мъгли на места сутринта на 15 ноември, после от запад ще се заоблачи

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СНИМКА: ЛИЛЯНА КЛИСУРОВА
СНИМКА: ЛИЛЯНА КЛИСУРОВА

Днес до обяд в местата с мъгла видимостта ще се подобри. След временно разкъсване и намаление на облачността, отново от запад ще се заоблачи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще е умерен. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, за София - около 8°. Такава е прогнозата за времето на НИМХ, цитирана от БТА

Над Черноморието облачността ще бъде разкъсана, по-значителна над южното крайбрежие и в следобедните часове. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е от 13°-14° по северното крайбрежие до 15°-16° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно. В ниските части ще духа умерен вятър от юг-югозапад, а по високите – временно силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 3°.

През нощта срещу понеделник на места в Западна България ще превали. В понеделник ще преобладава облачно, в равнините и мъгливо време, почти тихо или със слаб юг-югозападен вятър. През нощта срещу вторник от запад на изток на много места из страната ще превали. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Още сутринта валежите бързо ще спрат, облачността ще се разкъса и временно ще намалява. Вятърът ще отслабне и в западната половина от страната отново ще се завърти от югозапад. Времето ще се затопли.

СНИМКА: ЛИЛЯНА КЛИСУРОВА

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