Интензивен е трафикът за тирове на граничния пункт „Капитан Андреево“

Трафикът е интензивен за товарни автомобили на изхода на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) на границата с Турция „Капитан Андреево", съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция" за движението на българските граници към 6:00 ч.
На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград". През граничните преходи „Илинден", „Кулата" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. Остава преустановена работата на фериботните връзки, обслужващи граничните преходи „Оряхово-Бекет" и „Свищов-Зимнич", поради ниското ниво на река Дунав.
Трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Република Сърбия и Република Северна Македония.