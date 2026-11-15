АПИ промени обходния маршрут за камионите над 12 тона през „Петрохан“

Тежкотоварните автомобили над 12 тона няма да използват предвидения обходен маршрут през прохода „Петрохан" днес, 15 ноември (неделя), заради неблагоприятните метеорологични условия. Целта е да се гарантира безопасността на движението, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).
В прохода има силен листопад, ниски температури и мъгла, което създава предпоставки за опасни ситуации на пътя.
Тежкотоварните превозни средства ще бъдат пренасочвани по обходен маршрут по път II-16: Ребърково – гара Лакатник – Своге – Нови Искър – София.
От АПИ напомнят, че гражданите и транспортните фирми могат да получават актуална информация за пътната обстановка на интернет страницата на агенцията – traffic.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.