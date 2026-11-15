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АПИ промени обходния маршрут за камионите над 12 тона през „Петрохан“

Валентин Хаджиев

Редактор: Валентин Хаджиев

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Днес обходният маршрут за тежкотоварни автомобили над 12 т през прохода „Петрохан“ няма да се използва поради неблагоприятни метеорологични условия. Снимка: Архив
Днес обходният маршрут за тежкотоварни автомобили над 12 т през прохода „Петрохан“ няма да се използва поради неблагоприятни метеорологични условия. Снимка: Архив

Тежкотоварните автомобили над 12 тона няма да използват предвидения обходен маршрут през прохода „Петрохан" днес, 15 ноември (неделя), заради неблагоприятните метеорологични условия. Целта е да се гарантира безопасността на движението, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

В прохода има силен листопад, ниски температури и мъгла, което създава предпоставки за опасни ситуации на пътя.

Тежкотоварните превозни средства ще бъдат пренасочвани по обходен маршрут по път II-16: Ребърково – гара Лакатник – Своге – Нови Искър – София.

От АПИ напомнят, че гражданите и транспортните фирми могат да получават актуална информация за пътната обстановка на интернет страницата на агенцията – traffic.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.

Днес обходният маршрут за тежкотоварни автомобили над 12 т през прохода „Петрохан“ няма да се използва поради неблагоприятни метеорологични условия. Снимка: Архив

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