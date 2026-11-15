Очакват се валежи, мъгли и силен вятър през следващите дни

Облачно ще бъде времето в по-голямата част от страната през следващото денонощие, като в Западна България се очакват валежи от дъжд. На места в равнините сутринта ще има мъгли. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Преди обяд по-съществени временни разкъсвания и намаления на облачността ще има в югоизточните райони. В Западна и Централна България ще бъде почти тихо, докато в източната част на страната ще духа слаб до умерен вятър с южна компонента.

Температурите ще се повишат. Минималните ще бъдат между 3° и 8°, като в София ще са около 4°. Максималните ще достигнат между 9° и 14°, а в столицата – около 10°. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде под средното за месеца.

По Черноморието облачността ще остане значителна. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 12° и 14°. Температурата на морската вода е 14°-15°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

В планините също ще преобладава облачно време, като най-високите върхове често ще бъдат обхванати от облаци. В масивите на Западна България ще има валежи от дъжд, а над 1800 метра те ще преминават в сняг. Вятърът ще бъде умерен от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще достигне около 9°, а на 2000 метра – около 4°, пише БТА.

През нощта срещу вторник валежи ще обхванат много райони на страната, като ще се придвижват от запад на изток. Вятърът ще промени посоката си от запад-северозапад и ще се усили.

Още сутринта във вторник дъждът бързо ще спре, а облачността ще започне да се разкъсва и временно ще намалява. Вятърът за кратко ще отслабне, но до края на деня отново ще се ориентира от югозапад и ще се усили.

В сряда времето ще остане ветровито и топло. Облачността ще бъде по-често значителна, като на места от запад на изток ще превалява дъжд. Към края на деня и през нощта срещу четвъртък вятърът в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северозапад.