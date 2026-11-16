На 16 ноември рожден ден имат

Петко Петков, певец от “Трамвай №5”
Георги Ганев, програмен директор и член на УС на Центъра за либерални стратегии
Димитър Карамфилов, музикант
Максим Стависки, фигурист и треньор
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Петко Петков, певец от “Трамвай №5”
Георги Ганев, програмен директор и член на УС на Центъра за либерални стратегии
Димитър Карамфилов, музикант
Максим Стависки, фигурист и треньор
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