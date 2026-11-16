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Ремонт променя движението по АМ „Тракия”

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На 16 ноември рожден ден имат

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Петко Петков, певец от “Трамвай №5”

Георги Ганев, програмен директор и член на УС на Центъра за либерални стратегии

Димитър Карамфилов, музикант

Максим Стависки, фигурист и треньор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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