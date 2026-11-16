Добавят се едри люспи от чили и люта чушка
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КОЙ ГОТВИ
Жана Стоянова предлага бърза рецепта за пикантни скариди с рулца от раци.
ПРОДУКТИ
За 2 порции:
250 г бланширани скариди,
5-6 рулца от раци,
1/2 лимон,
5-6 скилидки чесън,
1 к. ч. бяло вино,
3-4 с. л. зехтин,
1 ч. л. едри люспи чили, 1 люта чушка, черен пипер, магданоз, сол
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Задушаваме в зехтина намачканите скилидки чесън, 2-3 парчета от люта чушка и дребно нарязаните дръжки на магданоза.
Добавяме измитите и отцедени скариди, бялото вино, сока от лимона. Разбъркваме 2-3 минути, леко посоляваме и поръсваме с черен пипер.
Прибавяме нарязаните рулца и внимателно разбъркваме.
Поръсваме с пресен магданоз и сервираме с допълнително лют пипер или чушка.