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Добавят се едри люспи от чили и люта чушка

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.



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КОЙ ГОТВИ

Жана Стоянова предлага бърза рецепта за пикантни скариди с рулца от раци.

ПРОДУКТИ

За 2 порции:

250 г бланширани скариди,

5-6 рулца от раци,

1/2 лимон,

5-6 скилидки чесън,

1 к. ч. бяло вино,

3-4 с. л. зехтин,

1 ч. л. едри люспи чили, 1 люта чушка, черен пипер, магданоз, сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ Снимка: Личен архив

Задушаваме в зехтина намачканите скилидки чесън, 2-3 парчета от люта чушка и дребно нарязаните дръжки на магданоза.

Добавяме измитите и отцедени скариди, бялото вино, сока от лимона. Разбъркваме 2-3 минути, леко посоляваме и поръсваме с черен пипер.

Прибавяме нарязаните рулца и внимателно разбъркваме.

Поръсваме с пресен магданоз и сервираме с допълнително лют пипер или чушка.