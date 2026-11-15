Заради катастрофа временно е ограничено движението в двете посоки по пътя Видин – Монтана

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Временно е ограничено движението в двете посоки по път I-1 Видин – Монтана в участъка Ружинци – Плешивец поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

​Обходният маршрут за шофьорите е през Тополовец – Дреновец – Бело поле – Дражинци – Ружинци – Дъбова махала – Брусарци – Смирненски – Славотин – Доктор Йосифово – Студено буче – Монтана.

​Трафикът в района се регулира от екипи на „Пътна полиция", уточняват от пътната агенция.

По-рано днес от АПИ съобщиха, че предвиденият обходен маршрут за тежкотоварни моторни превозни средства над 12 тона през прохода Петрохан няма да се използва заради изключително неблагоприятни метеорологични условия. Тежкотоварните автомобили се пренасочват по обходен маршрут по път II-16: Ребърково – гара Лакатник – Своге – Нови Искър – София.