Значителна облачност и валежи на запад ни очакват на 16 ноември

Днес облачността над страната ще бъде значителна, в Западна България ще има валежи от дъжд. В сутрешните часове на места в равнините ще бъде мъгливо. Преди обяд по-съществени временни разкъсвания и намаления на облачността ще има в югоизточните райони. В Западна и Централна България ще бъде почти тихо, в Източна – ще духа слаб до умерен вятър с южна компонента. Температурите ще се повишат, минималните ще бъдат между 3° и 8°, в София - около 4°, а максималните – между 9° и 14°, в София - около 10°. Такава е прогнозата за времето на НИМХ, цитирана от БТА.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще бъде значителна. Най-високите върхове често ще са в облачния слой. В масивите от Западна България ще има валежи от дъжд, над 1800 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 4°.