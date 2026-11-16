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Ремонт променя движението по АМ „Тракия”

Александра Николаева

Редактор: Александра Николаева

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Автомагистрала „Тракия"
Автомагистрала „Тракия" Снимка: Диана Варникова

Движението по автомагистрала „Тракия" в посока Бургас ще бъде ограничено в понеделник, 16 ноември, заради ремонт на асфалтовата настилка. Работите ще са между 139-и и 141-ви километър в област Пловдив, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура".

От 7.30 до 17 ч. ще бъдат затворени активната и аварийната лента в платното за Бургас. През това време колите ще минават само по изпреварващата лента.

От АПИ призовават шофьорите да карат внимателно, да спазват ограниченията на скоростта и да не изпреварват рисково в участъка.

Автомагистрала „Тракия"

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