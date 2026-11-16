Натоварен е трафикът за тирове на границата с Турция

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И тази сутрин трафикът на изход от България за камиони е интензивен на границата ни с Турция. Преминаването за леки коли и автобуси през граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" е нормално без сериозни забавяния.

Това съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" на своята интернет страница по данни към 6:00 часа тази сутрин.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Румъния. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово – Бекет и Свищов-Зимнич, все още не работят поради ниското ниво на река Дунав.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички ГКПП. През преходите „Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички ГКПП с Република Северна Македония. Нормален е трафикът и на всички гранични преходи на границата ни със Сърбия.