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Облачно и мъгливо е в планините, времето не е подходящо за туризъм

Виктория Костова

Редактор: Виктория Костова

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Времето не е подходящо за планина. СНИМКА: АРХИВ
Времето не е подходящо за планина. СНИМКА: АРХИВ

Времето в планините не е подходящо за туризъм. Облачно и мъгливо е, а на места превалява дъжд. Това съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст. 

Температурите са около 2-4 градуса. Над 2400 метра има снежна покривка. Съоръженията по курортите не работят, пише БТА.

Няма инциденти с туристи през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините облачността ще бъде значителна. Най-високите върхове често ще са в облачния слой. В масивите от Западна България ще има валежи от дъжд, над 1800 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 4°.

Времето не е подходящо за планина. СНИМКА: АРХИВ

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