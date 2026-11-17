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КОЙ ГОТВИ

“В сезона на тиквата предлагам рецепта за тиквени мъфини с орехи, стафиди, мед и аромат на канела”, ни пише Наталия Панчева.

ПРОДУКТИ

300 г тиква, 2 яйца на стайна температура, 1/2 ч.ч. разтопено масло, 1/2 ч.ч. течен мед, 2 ч.ч. брашно от спелта, 1 бакпулвер, 1 биолимон, 1/2 ч.л. канела, 1 щипка сол, 30 г орехови ядки, 30 г стафиди, ванилова захар за поръсване

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Разрязваме и обелваме тиквата, почистваме я от семките и я нарязваме на парчета. Слагаме ги в тенджера с около 1 чаена чаша вода и варим до омекване. Отцеждаме я от водата и я пюрираме или намачкваме с вилица.

Разбиваме яйцата, добавяме разтопеното масло, меда и разбъркваме. Постепенно прибавяме пресятото брашно с бакпулвера, канелата и солта. Накрая към сместа слагаме тиквата, настърганата лимонова кора, стафидите и част от дребно нарязаните орехи.

Слагаме във всяко гнездо на формата за мъфини хартиена кошничка. Изсипваме сместа до 3/4 от обема на кошничките и поръсваме с останалите орехи.

Печем мъфините в предварително загрята на 180 градуса фурна 30-35 минути, като проверяваме готовността им с клечка. Изстиналите мъфини по желание поръсваме с ванилова захар.