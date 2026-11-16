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Във вторник правят частичен ремонт на асфалта на "Тракия" край Пловдив

Елица Чупарова

Редактор: Елица Чупарова

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Магистрала "Тракия" СНИМКА: Фейсбук/Магистрала Тракия
Магистрала "Тракия" СНИМКА: Фейсбук/Магистрала Тракия

На 17 ноември, вторник, от 7:30 ч. до 17 ч. за частични ремонти на асфалтовата настилка временно ще се ограничи преминаването по активната и аварийната лента в участъка от 145-и до 147-и км на автомагистрала „Тракия" в платното за Бургас в област Пловдив. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента, съобщават от пресцентъра на АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" съветва шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Магистрала "Тракия" СНИМКА: Фейсбук/Магистрала Тракия

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