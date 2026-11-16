Може да има трудности при купуването на маршрутни карти от 22 до 23:59 ч. на 17 ноември

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Между 22 и 23:59 ч на 17 ноември, вторник, ще бъде актуализирана електронната система за събиране на пътни такси. Възможно е да има затруднения при купуването на маршрутни карти, предупреждават от пресцентъра на АПИ.

Актуализацията няма да повлияе на купуването на е-винетки и на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

За избягване на риска от затруднения при покупката Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им маршрутна карта.