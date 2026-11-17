Йордан Биков, олимпийски, световен и европейски шампион по вдигане на тежести
Акад. Георги Марков, историк
Проф. Александър Кьосев, културолог
Проф. Виктор Паунов, художник
Пламен Петков, журналист, сценарист и режисьор
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Йордан Биков, олимпийски, световен и европейски шампион по вдигане на тежести
Акад. Георги Марков, историк
Проф. Александър Кьосев, културолог
Проф. Виктор Паунов, художник
Пламен Петков, журналист, сценарист и режисьор
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