"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението при 5-и километър на пътен възел "Нови хан" на автомагистрала "Тракия" ще се осъществява с ограничения в пътната връзка в посока село Нови хан от 8,00 часа до 17,00 ч, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Промените в движението са заради неотложни ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Трафикът ще се изпълнява при стеснена пътната лента, а ремонтните дейности ще бъдат обозначени със светлинна сигнализация, допълниха от АПИ.

БТА припомня, че движението в участък от път I-8 в района на Нови Хан бе преустановено в края на юли заради подмяна на тол камери.