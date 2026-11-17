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В четвъртък България ще попадне в трети топъл сектор и температурите на места ще достигнат 20-23 градуса, коментира пред bTV климатологът проф. Георги Рачев.

И допълни: "По това време на годината винаги се очаква това циганско лято". Топлото време ще се задържи до неделя, когато в страната ще навлезе по-хладен въздух.

"Пловдив няма да е най-топлото място", отбеляза Рачев. За четвъртък той очаква 17-18 градуса в града и припомни, че понякога, макар и рядко, в София е по-топло. За Варна прогнозата е за около 20 градуса, а за Созопол - за 20-21. Температурата на морската вода край Варна е около 15 градуса.

"Ще понамалеят мъглите, но ще стане по-дъждовно", каза още климатологът и призова шофьорите да не бързат при намалена видимост: "Безсмислено е да си рискуваш живота за няколко минути".

На Черни връх "още няма нормална снежна покривка", но там се очаква сняг, посочи професорът. Около 29-30 ноември в страната може да нахлуе значително по-студен въздух.

"Евентуално ще видим сняг чак в края на месеца. Засега обаче по-голяма е вероятността да не се случи", каза още Рачев.