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Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция - "Капитан Андреево", на изход за товарни автомобили, съобщава Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си към 6:00 часа.

На границата с Румъния движението е нормално на всички преходи. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово – Бекет и Свищов-Зимнич, временно не работят поради ниското ниво на река Дунав.

На границата с Гърция преминаването е нормално на всички преходи. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границите с Република Северна Македония и със Сърбия: трафикът е нормален на всички гранични пунктове.