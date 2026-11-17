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Тази вечер от 22:00 ч. до 23:59 часа са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

В този часови диапозон ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Актуализацията няма да повлияе на купуването на е-винетки и на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона, допълниха от АПИ.

За избягване на риска от затруднения при покупката на маршрутни карти, Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им карта.

БТА припомня, че актуализация на системата беше направена в края на юли т.г.