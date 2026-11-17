ще е във фокуса на IV-тата национална конференция за интериорен дизайн.



На 3 декември, в "Топлоцентрала" ще се състои Четвъртата национална конференция за интериорен дизайн с основна тема "Дизайн и алгоритми: Новият контекст в интериора", организирана от Асоциация на интериорните дизайнери в България /АИДБ/. Събитието събира водещи имена в сферата на интериорния дизайн и архитектурата, професионалисти и фирми в бранша, съмишленици и ценители на дизайна и красивата среда на живот. Програмата предвижда тематични лекции, презентации, дискусии, експо зона с фирмени щандове и нетуъркинг.

Специален гост-лектор е Амир Хосейн Нури - базиран в Лондон дизайнер, съосновател и изпълнителен директор на AI Hub – студио за творчески иновации, което работи в пресечната точка на архитектурата, дизайна и изкуствения интелект. Амир Нури стои и зад Narva AI – платформа, базирана на изкуствен интелект за нуждите на архитектурата и дизайна, която вече се използва от над 150 студиа по целия свят.



Сред участниците в конференцията са още: Алекс Ковачев – основател на студио ИДЕА, Ралица Чохаджиева - 3D артист в Chaos, Мартин Куванджиев - основател на Encorp.ai, арх. Виктория Илиева - създател и креативен директор на VIArchitects, арх. Виктор Чолаков – съосновател на Чолаков и Гонгалов Архитекти, Ружа Стойкова – основател на Code Rouge, Велизар Димитров - основател на съвременно дизайнерско студио ROOMSTUDIO, арх. Весела Проданова - основател на AI Design Masters.