На 19 ноември от 8 ч. до 20 ч. за подмяна на камери ще се промени организацията на движение при 6-и км на път II-18 Софийски околовръстен път, в района на кв. „Казичене", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По време на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването в платното в посока от кв. „Чепинци" към кв. „Казичене", като трафикът ще се осъществява в свободните ленти, в които не се работи в съответния момент.

Водачите да следват временната пътна сигнализация.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.