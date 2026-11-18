Вятърът ще се усили през следващите дни, а валежи се очакват главно в Северна България и планинските райони. На места дъждът ще бъде придружен от гръмотевици. Въпреки променливото време температурите ще останат сравнително високи за сезона, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

През нощта срещу четвъртък ще духа умерен запад-северозападен вятър, който в Дунавската равнина ще бъде силен. Минималните температури ще са между 8° и 13°, а в София – около 9°.

В четвъртък вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и следобед ще се усилва. Облачността ще бъде променлива, а след обяд – предимно значителна. В западните райони се очакват превалявания. Затоплянето ще продължи, като максималните температури ще достигнат 17°-22°. В столицата термометрите ще показват около 19°, предава БТА.

По Черноморието облачността ще бъде променлива. Преди обяд ще духа до умерен югозападен вятър, който следобед ще се обърне от юг-югоизток и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Морската вода е 14°-15°, а вълнението ще бъде 2-4 бала.

В планините облачността ще е предимно значителна, като следобед в масивите на Западна България ще превали. Вятърът ще бъде силен от запад-югозапад, а по-късно на места и бурен. На 1200 метра максималната температура ще е около 13°, а на 2000 метра – около 6°.

В петък вятърът ще се обърне от запад-северозапад и ще се усили. Дъжд ще превали на места в Северна България и планините. Времето ще остане сравнително топло с минимални температури между 9° и 14° и максимални от 15° до 20°.

В събота ще продължи да бъде ветровито. Ще духа умерен, а в Дунавската равнина временно силен северозападен вятър. На места валежите ще преминават от запад на изток.