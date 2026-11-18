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КОЙ ГОТВИ

“Изпращам ви рецепта за бисквити с парченца шоколад и ядки, с които може да зарадвате семейството си. Най-вкусни са леко топли”, пише ни Анелия Терзиева.

ПРОДУКТИ

140 г брашно

70 г масло

1 суп. лъжица царевично нишесте

1/2 ч. лъжичка бакпулвер

щипка сол

70 г кафява захар

30 г бяла захар

1 яйце

1 ч. чаша печени лешници

125 г черен шоколад за готвене с над 60% какаово съдържание

ванилия

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Изпечете ядките и ги нарежете на едри парчета. Шоколада също нарежете на едро. Смесете сухите съставки. В купа пресейте брашното, царевичното нишесте, бакпулвера и солта. Разбъркайте добре и оставете настрана.

Разбийте маслото със захарта. Добавете кафявата и бялата захар, докато сместа стане кремообразна и леко изсветлее. Добавете яйцето и разбийте отново. Съединете с брашното. Добавете сухата смес на два пъти и разбъркайте с шпатула само докато брашното изчезне. Не месете продължително, за да не стане тестото жилаво. Добавете лешниците и шоколада.

Охладете тестото. Покрийте го и го приберете в хладилник за поне 30 минути. Така бисквитките се разливат по-малко и остават високи и меки. Оформете бисквитките. Разделете тестото на около 8-9 топки. Наредете ги върху тава, застлана с хартия за печене, на разстояние поне 5-6 см една от друга, защото се разширяват. По желание ги сплескайте леко с чаша до дебели дискове, така ще се изпекат по-равномерно.

Печете в предварително загрята фурна на 180°C (без вентилатор) за 10–11 минути. Бисквитките са готови, когато краищата са златисти, а центърът изглежда още леко недопечен. Той ще се стегне, докато изстиват.