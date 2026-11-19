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КОЙ ГОТВИ
Маргарита Димитрова изпраща рецепта за много бърза, лека и вкусна разядка, приготвена от два вида чушки.
ПРОДУКТИ
5 печени зелени чушки
1 люта чушка
1 авокадо
2 скилидки чесън
лимонов сок
зехтин
хималайска сол
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Печем и белим сладките чушки. Лютата оставяме сурова. Режем ги на парчета. Белим и режем авокадото и чесъна.
Слагаме ги в блендер. Овкусяваме със солта, зехтина и лимоновия сок. Блендираме всичко до получаване на гладка консистенция.
Сервираме разядката охладена. Може да я поръсим с подправка по желание.