Св. прор. Авдий. Св. мчк Варлаам

Св. прор. Авдий служил при двора на израилския цар Ахав. Когато целият Израил отстъпил от Бога и започнал да се покланя на Ваал, той тайно служел на истинския Бог на отците си. Съпругата на Ахав - Йезавел, изтребвала пророците господни, но Авдий скрил сто пророци в две пещери и ги хранил по време на глада. По-късно тръгнал след св. Илия и се сдобил с дух на пророчество, понеже запазил и хранил Господните пророци. След смъртта си Авдий бил погребан при предците си.