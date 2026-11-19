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Жълт код за силен вятър е обявен в 15 области в страната днес, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.

Предупредителният жълт код е в сила за областите Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Монтана, Плевен, Разград, Русе, София-област, София-град, Силистра, Търговище и Шумен, пише БТА.

Според прогнозата за времето днес вятърът отново ще се ориентира от юг-югозапад и следобед ще се усилва.

Облачността ще е променлива, след пладне предимно значителна. В западните райони следобед ще превали. Повишението на температурите ще продължи и максималните ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 19°.