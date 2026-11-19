Лоши са условията за туризъм в планините на повечето места, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК).

По високите части на планините има силен до ураганен вятър, особено по билото на Стара планина. Температурите са между 0° и 5° градуса към 8:00 часа.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините облачността ще бъде предимно значителна. Следобед в масивите от Западна България ще превали. Ще духа силен, следобед – и бурен, вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°.