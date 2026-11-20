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КОЙ ГОТВИ

“Това традиционно ястие съчетава крехко месо, пресни зеленчуци и богат бульон. Приготвено в тенджера под налягане, то запазва чудесния си вкус, а времето за готвене значително се съкращава”, ни пише Валя Михайлова.

ПРОДУКТИ

1,2 кг телешки джолан с кост, 3 - 4 картофа, 3 моркова, 1 глава лук, 1/2 глава целина, 2 дафинови листа, сол на вкус, около 2 л вода, пресен магданоз, лимон по желание

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Измиваме добре телешкия джолан. Обелваме зеленчуците и ги нарязваме на едри парчета или ги оставяме направо цели.

Слагаме месото в тенджера под налягане заедно с лука, морковите, целината и дафиновите листа. Заливаме с вода и добавяме сол на вкус. Затваряме капака.

Намаляваме температурата, след като достигне необходимото налягане. Оставяме ястието да се готви около 60 - 70 минути, докато месото стане крехко и започне лесно да се отделя.

Отделяме готовото месо от костта, нарязваме на порции и го връщаме в ароматния бульон. Сервираме телешкото варено горещо, поръсено със ситно нарязан пресен магданоз.