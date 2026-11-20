Захлаждане и дъжд се очакват в началото на новата седмица, после пак затопляне

Сравнително топло и вятър, облаци и слънце ще е времето през почивните дни. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В петък минималните температури ще бъдат от 8 до 11°, по Черноморието до 12-13°. Сутринта преваляванията в Западна България ще спрат. Преди обед ще е ветровито. Следобед ще се заоблачава, може да превали над северозападните и в югоизточните райони. През нощта вятърът ще отслабва. По високите части на планините ще духат силни до бурни ветрове от запад със скорост до 80-90 км/ч. Максималните температури ще са от 18 до 23°, в крайните южни райони до 24-25. За София минималната температура ще е 8, а максималната - 18-19°.

В събота минималните температури ще бъдат от 5 до 10°, по високите западни полета 3-4. Сутринта облаците над Черноморието бързо ще намаляват, над цялата страна ще е слънчево. Следобед ще е ветровито. Над западните и северните райони облачността ще се увеличи и в планинските части ще превали. Максималните температури ще са от 15 до 21, по Черноморието - 17-18°. За София минималната температура ще е 5, а максималната - 15-16°.

В неделя минималните температури ще са от 3 до 8, по високите западни полета 1- 2, а по Черноморието: до 8- 9°. Сутринта мъглите по високите западни полета и поречията бързо ще се разсейват и преди обед ще е слънчево. Следобед ще се заоблачава. През нощта ще превалява над крайните северозападни райони, като валежите в понеделник ще обхванат и централните райони. В понеделник нова хладна вълна от запад ще донесе дъждове и чувствително захлаждане. В планините над 2000 м ще вали мокър сняг. Във вторник валежите ще бъдат история, постепенно ще се затопля.