Преп. Григорий Декаполит. Св. Прокъл, архиеп. Константинополски. Св. мчк Дасий Доростолски (Предпразн. на Въведение Богородично)

Св. Дасий е първият Христов мъченик в българските земи. Той живял през III в. в Доростол (днешна Силистра). За празника на езическия бог Сатурн жителите на града избирали красив юноша, когото принасяли в жертва. Една година изборът се паднал на Дасий. Като узнал това, той открито изповядал пред съгражданите си своята вяра в Христос и изобличил езическите им заблуди. Заради тази си проява той бил обезглавен през 292 г. по заповед на римските императори.