От понеделник ни чака сериозно захлаждане. И то ще проличи от вторник и сряда. Температурите ще паднат под 0 градуса. И това ще са първите такива последователни дни.
Това прогнозира в ефира на bTV климатологът проф. Георги Рачев.
"В сряда се очаква минималните температурите на места да са под нулата. След това обаче тръгваме нагоре", коментира Рачев и прогнозира, че и декември, ще е по-топъл от обикновеното.
Възможно е на Пампорово да превали някоя снежинка в средата на следващата седмица.
"Европа е пълна с циклони и фронтове. Много вали. Дунав покачи нивото си драстично", каза той.
По думите му в Испания и Франция в момента е по-хладно от Балканите.
Към момента отрицателни температури има само в Скандинавия.