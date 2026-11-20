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От понеделник ни чака сериозно захлаждане. И то ще проличи от вторник и сряда. Температурите ще паднат под 0 градуса. И това ще са първите такива последователни дни.

Това прогнозира в ефира на bTV климатологът проф. Георги Рачев.

"В сряда се очаква минималните температурите на места да са под нулата. След това обаче тръгваме нагоре", коментира Рачев и прогнозира, че и декември, ще е по-топъл от обикновеното.

Възможно е на Пампорово да превали някоя снежинка в средата на следващата седмица.

"Европа е пълна с циклони и фронтове. Много вали. Дунав покачи нивото си драстично", каза той.

По думите му в Испания и Франция в момента е по-хладно от Балканите.

Към момента отрицателни температури има само в Скандинавия.