През следващото денонощие времето ще бъде с променлива облачност, като на места ще има превалявания от дъжд. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През нощта валежи се очакват главно в Северна и Източна България, а утре – предимно в планинските, западните и южните райони. Вятърът през нощта ще бъде слаб от запад-югозапад, а през деня ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен.

Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, като в София ще са около 6°. Максималните ще достигнат между 14° и 19°, а в столицата – около 15°. Атмосферното налягане ще продължи да се повишава и ще се доближи до средните стойности за месеца.

Над Черноморието преди обяд ще има по-значителна облачност и на много места ще превалява дъжд. Следобед облаците ще намалеят и ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 16° и 17°. Морската вода ще бъде с температура от 13° до 14° по северното крайбрежие и около 15° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините облачността ще бъде предимно значителна, като на места ще има валежи от дъжд. Над 1800 метра надморска височина валежите ще бъдат от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9°, а на 2000 метра – около 1°.

В неделя облачността ще се увеличи. Привечер и през нощта срещу понеделник на места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд. Вятърът ще бъде слаб, с южна компонента. Минималните температури ще са между 3° и 8°, а максималните – между 12° и 17°, пише БТА.

В понеделник вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, като с него температурите бързо ще се понижат. Облачността ще остане предимно значителна, а валежи от дъжд ще обхванат много райони на страната, придвижвайки се от север на юг. В планините над 1500 метра дъждът ще преминава в сняг.