Движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по АМ „Хемус" ще бъде временно ограничавано в петък, неделя и понеделник заради основния ремонт на тунел „Топли дол". Мярката обхваща участъка между изхода на София при 0-ия километър и пътния възел „Ботевград" при 47-ия километър и цели да улесни трафика, да повиши безопасността на пътуващите и пропускливостта на автомобилите, съобщиха от АПИ.

В петък, 20 ноември, от 15 до 21 ч. ще бъде спряно движението на камионите в посока изход от София. В неделя, 22 ноември, между 14 и 21 ч. ограничението ще важи за тежкотоварните автомобили, пътуващи към столицата. В понеделник, 23 ноември, от 7 до 9 ч. трафикът на камиони над 12 тона ще бъде спрян и в двете посоки.

В петък при подходящи метеорологични условия алтернативният маршрут за тежкотоварните автомобили, пътуващи към Враца, Монтана и Видин, ще бъде през прохода „Петрохан" и път II-16 София – Своге – Ребърково. Същите обходни маршрути ще могат да се използват и в неделя за камионите, пътуващи към София, ако времето позволява.

Заради прогнозите за влошаване на времето в неделя следобед и очакваните отрицателни температури обаче проходът „Петрохан" може да остане затворен за товарни автомобили над 12 тона.

Ако интензивността на движението намалее, „Пътна полиция" ще започне пропускането на тежкотоварните автомобили и преди определения краен час. По преценка на контролните органи могат да бъдат въведени и допълнителни мерки за подобряване на организацията и пропускливостта на трафика и за повишаване на пътната безопасност.

Актуална информация за пътната обстановка гражданите и транспортните фирми могат да получават на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура" – traffic.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.