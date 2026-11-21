Предимно ясна ще бъде нощта срещу неделя. На отделни места в равнините и котловините ще има мъгли. Вятърът ще е слаб, а в Източна България – до умерен от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, около 4° в София.

В неделя времето ще е предимно слънчево. Следобед облачността ще започне да се увеличава от запад, а по-късно вечерта в западните райони ще има валежи от дъжд. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще достигнат между 13° и 18°, в столицата – около 14°.

По Черноморието също ще преобладава слънчево време. Следобед облачността ще се увеличава от запад. Вятърът ще бъде умерен от запад-северозапад, а по-късно ще се обърне от юг-югоизток. Температурите ще достигнат 14°-17°. Морската вода е с температура 14°-15°, а вълнението ще бъде около 2 бала, предава БТА.

В планините ще е предимно слънчево, но следобед облачността ще се увеличава и вплътнява. Вечерта в западните части ще завали дъжд, а над 1800 метра – сняг. Ще духа умерен до силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 0°.

В понеделник сутринта ще духа умерен и силен южен вятър. Облачността ще бъде значителна и на много места ще превали дъжд. Ще остане сравнително топло, с минимални температури между 5° и 10° и максимални от 14° до 19°.

Следобед вятърът ще се обърне от северозапад и със него ще нахлуе студен въздух. Температурите ще се понижат бързо и осезаемо. През нощта срещу вторник облачността ще се разкъса и намалее.

Във вторник ще бъде предимно слънчево, но ветровито и сравнително студено. Минималните температури ще бъдат около нулата, а максималните в цялата страна ще останат под 10°.

Атмосферното налягане ще се повишава бавно и ще бъде над средните стойности за месеца.