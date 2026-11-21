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На 22 ноември, от 7 ч. до 11 ч., за ремонт на дилатационни фуги на мостовото съоръжение над бул. „Симеоновско шосе" на Софийския околовръстен път се въвежда временна организация на движение. Това съобщават от пресцентъра на АПИ.

Ремонтните дейности ще се извършват поетапно в двете платна на пътя, като трафикът ще се осъществява двупосочно в платното, в което не се работи.

Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват стриктно поставената сигнализация.

Движението в посоченото направление ще остане преустановено до пълното отстраняване на повредите по пътната инфраструктура и възстановяване на безопасните условия за преминаване.

Регулирането на движението ще се осъществява от екипи на отдел „Пътна полиция"- СДВР, които ще следят за спазването на въведената временна организация и ще подпомагат водачите, съобщават от пресцентъра на министерството на вътрешните работи.

От СДВР призовават шофьорите да се съобразяват с поставената пътна сигнализация и указанията на полицейските служители на място. Препоръчва се на гражданите, които планират пътуване в района, предварително да избират алтернативни маршрути, да предвидят допълнително време за придвижване и да проявяват търпение и разбиране във връзка с предприетите мерки.