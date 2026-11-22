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Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. ап. Филимон. Св. Михаил воин, българин. Гл. 8, утр. ев. 3, ап. Еф. 4:1-7 (с. 238), лит. ев. Лк 12:16-21 (с. 134)

Св. ап. Филимон бил от 70-те Христови ученици. Той бил обърнат в християнството от св.ап. Павел и пострадал за Христа от гърците езичници по време на царуването на император Нерон.

Св. Михаил бил родом от гр. Потук (вероятно Батак). Живял свято и затова е наречен "святото дете". Служел във византийската войска като военачалник на дружина и храбро се сражавал с противниците на Христовата вяра. Починал през 867 г., а Господ го прославил с чудотворни мощи