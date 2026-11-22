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Нормален е трафикът на всички гранични пунктове и преходи, показва справка в сайта на Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР. Информацията е към 6 ч, съобщава БТА.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботната платформа Свищов - Зимнич все още не работи поради ниското ниво на река Дунав.

Нормално е и движението на границата с Гърция. През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Турция, Сърбия и Република Северна Македония.