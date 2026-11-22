Заради опасни фуги на 22 ноември ще бъде затворен участъкът от околовръстния път на София от бул. „Малинова долина" към бул. „Черни връх". Движението ще бъде спряно на моста над бул. „Симеоновско шосе" до пълното отстраняване на повредите.

Фугата на моста е дълбока над 50 сантиметра и широка над 20, а около нея имаше множество елементи от автомобили, включително тасове от гуми, както и шахта без капак в близост, съобщи Нова тв.

Според пътния експерт инж. Ясен Ишев състоянието на съоръжението е аварийно, а опасността от сериозно пътно произшествие – голяма.

От Столичната община посочиха, че отсечката се стопанисва от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ), пред която общината настоява за спешен ремонт още от 23 февруари 2024 г., като е работила по над 50 преписки и сигнала и е изпратила ново официално писмо на 9 октомври 2026 г.

Движението в посоченото направление ще остане преустановено до пълното отстраняване на повредите по пътната инфраструктура и възстановяване на безопасните условия за преминаване. Регулирането на движението ще се осъществява от екипи на отдел „Пътна полиция"- СДВР, които ще следят за спазването на въведената временна организация и ще подпомагат водачите.

От СДВР призовават шофьорите да се съобразяват с поставената пътна сигнализация и указанията на полицейските служители на място. Препоръчва се на гражданите, които планират пътуване в района, предварително да избират алтернативни маршрути, да предвидят допълнително време за придвижване и да проявяват търпение и разбиране във връзка с предприетите мерки.