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Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст (БЧК). Спасителите предупредиха обаче да се има предвид, че денят е къс и в планините вече са започнали зимните условия.

Времето в планините е ясно, духа тих до умерен вятър, във високите части на места има нова снежна покривка от един-два сантиметра. Сутринта температурите бяха отрицателни, информираха от ПСС.

През изминалото денонощие не са постъпили сигнали за пострадали.