Пуснато е движението по софийския околовръстен път

Възстановено е движението по софийския околовръстен път, съобщи БНР Трафик+. Тази сутрин движението беше временно спряно заради ремонт на опасни фуги на моста над бул. „Симеоновско шосе" в участъка от бул. „Малинова долина" към бул. „Черни връх". Трафикът вече се осъществява нормално.

Фугата на моста бе дълбока над 50 сантиметра и широка над 20, а около нея имаше множество елементи от автомобили, включително тасове от гуми, както и шахта без капак в близост.

От Столичната община посочиха, че отсечката се стопанисва от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ), пред която общината настоява за спешен ремонт още от 23 февруари 2024 г., като е работила по над 50 преписки и сигнала и е изпратила ново официално писмо на 9 октомври 2026 г.