През следващото денонощие ще бъде ветровито с умерен и силен югозападен вятър, който след обяд с преминаването на студен атмосферен фронт ще се ориентира от северозапад и още ще се усили, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Облачността над страната ще бъде предимно значителна.

За понеделник е обявен оранжев код за опасно силен вятър в голяма част от Западна и Централна България, а за останалите райони предупреждението е от първа степен – жълт код.

През нощта на много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, в северозападните райони придружени с гръмотевици. През деня ще вали и в източните райони, там преди обяд ще има повече слънчеви часове. Температурите през нощта ще бъдат между 5° и 10°, преди обяд ще достигнат до 15°-20°, но около и след обяд от северозапад бързо ще се понижават и на отделни места по високите западни полета за кратко дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг, а в Югоизточна България ще има гръмотевична дейност и условия за градушки.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна, преди обяд с повече слънчеви часове. Ще има валежи от дъжд, след обяд на места придружени с гръмотевици. Ще духа умерен и силен югозападен вятър, след обяд ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 20°. Температурата на морската вода е 12°-15°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Над планините облачността ще бъде значителна. Ще духа силен до бурен югозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от северозапад. Ще има валежи от дъжд, над 1800 метра – от сняг, но след обяд границата ще се снижава. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.

Във вторник ще е ветровито с умерен и временно силен вятър от северозапад и ще продължи да нахлува студен въздух. Облачността ще е променлива, без съществени валежи. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните - между 3° и 8°.

В сряда вятърът ще отслабне и ще стихне. Сутринта на места в равнинната част от страната видимостта ще е намалена, съобщава БТА. През деня от запад ще започне увеличение на облачността, но ще е все още без валежи. Минималните температури ще са още по-ниски, в отделни котловини – до минус 6° - минус 7°; максималните няма да се променят съществено.

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца, ще се повишава и ще се доближи до средното.