Днес облачността над страната ще бъде предимно значителна.

През нощта на много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, в северозападните райони придружени с гръмотевици. През деня ще вали и в източните райони, там преди обяд ще има повече слънчеви часове. Температурите преди обяд ще достигнат до 15°-20°, но около и след обяд от северозапад бързо ще се понижават и на отделни места по високите западни полета за кратко дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг, а в Югоизточна България ще има гръмотевична дейност и условия за градушки.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна, преди обяд с повече слънчеви часове. Ще има валежи от дъжд, след обяд на места придружени с гръмотевици. Ще духа умерен и силен югозападен вятър, след обяд ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 20°. Температурата на морската вода е 12°-15°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Над планините облачността ще бъде значителна. Ще духа силен до бурен югозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от северозапад. Ще има валежи от дъжд, над 1800 метра – от сняг, но след обяд границата ще се снижава. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.