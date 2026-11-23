Оранжев код за силен вятър е обявен в голяма част от Централна и Западна България за днес, а в останалата част от страната има предупреждение за потенциално опасно време – жълт код, заради силен вятър. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.

Предупреждението от втора степен (оранжев код) обхваща областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Сливен, София-град, както и части от Софийска област, Ямбол, Перник, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Хасково и Кърджали, Велико Търново,

Жълт предупредителен код е обявен за областите Русе, Разград, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Варна, Бургас, Смолян, Благоевград, Кюстендил, а също и за части от Ямбол, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пазарджик и Софийска област.

Преди обед температурите в страната ще достигнат до 15°-20°. Около и следобед от северозапад бързо ще се понижават и на отделни места по високите западни полета за кратко дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг, а в Югоизточна България ще има гръмотевична дейност и условия за градушки, показва прогнозата за времето на НИМХ, съобщава БТА.