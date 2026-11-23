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Лоши са условията за туризъм в планините - има бурен вятър по билата и мъгли по високите части, пишат БТА по информация на Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

В Централния Балкан над 2000 м превалява сняг. През нощта в района на хижа "Алеко" на Витоша, която е на около 1800 м височина, се е образувала тънка снежна покривка. Очаква се температурите да паднат. От ПСС предупредиха за дъжд и снеговалежи.

Най-студено в момента е на връх Ботев - минус 1 градус, на останалите места сутринта градусите са били около 5-6.

Планински спасители вчера са помогнали на изгубила се около хижа "Рилски езера" туристка да намери пътя към хижата.