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Сняг, силен вятър и дъжд затрудняват движението по много пътища в Хърватия. По част от магистрала А1, която свързва Загреб с Южна Далмация, се пропускат само леки автомобили, съобщава порталът „Индекс", като цитира Хърватския автоклуб (HAK).

По някои пътища в област Лика, където вали сняг, е забранено движението на превозни средства без задължителното зимно оборудване, както и на камиони с ремаркета или полуремаркета. Лошото време прекъсна и някои фериботни и корабни линии.

Хърватската национална телевизия ХРТ, цитирана от БТА, съобщава, че настилките в по-голямата част от страната са мокри и хлъзгави, а на места има мъгла. Трафикът е засилен по магистрала А3 от пътния възел Загреб-изток в посока Брегана, към границата със Словения.

Хърватският автоклуб предупреждава за опасност от свлачища и поледици. Оттам призовават шофьорите да съобразят скоростта си с условията, да спазват дистанция и да използват задължителното зимно оборудване.