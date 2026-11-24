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Тази година Black Friday идва в ИКЕА България за първи път със специални предложения. От 21 до 30 ноември клиентите имат възможност да пазаруват някои любими продукти на специални цени.

Част от намалените артикули са продукти като емблематичното кресло STRANDMON, отличаващо се със своя класически стил и комфорт, както и избрани библиотеки от любимата серия BILLY – един от символите на функционалния и достъпен дизайн на ИКЕА.

BILLY

Сред предложенията са и продукти от популярната серия KALLAX, която съчетава разнообразни възможности за комбиниране с кутии, кошници и допълнителни модули, тя предлага гъвкави решения за съхранение и организация на пространството в дома.

KALLAX

Освен мебели, намаленията обхващат и решения за съхранение, текстил, осветление и още много продукти за дома на специални Black Friday цени.

Сред тях са френската преса за кафе и чай UPPHETTA, отличаваща се със своя изчистен стил и лесна употреба, футуристичната лампа IKEA PS 2014 и любимата кухня за игра на децата – DUKTIG.

DUKTIG

Избраните предложения за Black Friday в ИКЕА са част от кампанията до 30 ноември, както във физическите магазини на ИКЕА, така и онлайн на IKEA.bg.