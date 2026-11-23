Ще има валежи от дъжд, над 1800 метра – от сняг

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите, на които им предстои пътуване през високопланинските райони в следващите дни, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Над планините облачността ще бъде значителна. Ще духа бурен до ураганен югозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от северозапад. Ще има валежи от дъжд, над 1800 метра – от сняг.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.