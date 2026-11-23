През нощта валежите ще отслабват и постепенно ще спрат, най-късно в североизточните райони. Облачността ще се разкъсва от северозапад, но над югоизточната половина на страната ще остане значителна през по-голямата част от нощта, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между минус 3 и 2 градуса, а в София – около минус 2 градуса. Атмосферното налягане ще продължи да се повишава и ще бъде значително над средното.

Във вторник, 24 ноември, облачността ще намалее над цялата страна и ще преобладава слънчево време. Умереният до силен запад-северозападен вятър ще продължи да носи студен въздух. Максималните температури ще са между 4 и 9 градуса, в София – около 4 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, а сутринта главно над северното крайбрежие ще има разкъсана облачност. Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 8 и 10 градуса, а на морската вода – между 12 и 15 градуса. Вълнението ще бъде 2–3 бала.

В планините също ще преобладава слънчево време. Силният до бурен северозападен вятър ще продължи да носи студен въздух. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около минус 1 градус, а на 2000 метра – около минус 6 градуса, пише БТА.