"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тежък пътен инцидент затвори временно движението по пътя Бургас - Варна в района на Свети Влас. Автокран е излязъл от пътното платно и се е преобърнал в крайпътната канавка, като част от машината е останала върху стръмния горист склон.

На място са изпратени специализирани автомобили и тежка техника, с помощта на които се извършва сложна операция по изтеглянето на крана. Движението в участъка е временно преустановено, за да се осигури безопасността на спасителните екипи и преминаващите автомобили, съобщи БНТ.

Към момента няма информация за пострадали, нито за причините, довели до инцидента.

От АПИ съобщиха, че временно е спряно движението в двете посоки по пътя I-9 Варна – Бургас в участъка Обзор – Равда, област Бургас, поради репатриране на тежкотоварен автомобил.

Трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция".

Обходният маршрут за леките автомобили е през Бургас – Айтос – Ябълчево – Дъскотна – Билка – Добромир – Дългопол – Провадия – Девня. Тежкотоварните автомобили над 12 тона се пренасочват по маршрут Бургас – Айтос – Карнобат – Прилеп – Риш – Смядово – Шумен.

Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, спазвайки поставената временна пътна сигнализация и указанията на контролните органи.